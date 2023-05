Berlusconi sta meglio, ma non verrà dimesso

"Il quadro clinico generale del Presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo, la prosecuzione in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". È quanto hanno scritto nel bollettino medico diramato dal San Raffaele Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

L'ex premier, al San Raffaele da quasi un mese, non è stato dimesso, e probabilmente resterà nella struttura ospedaliera ancora qualche giorno. Nella giornata di martedì 2 maggio alcune fonti di partito avevano ipotizzato una dimissione già in queste ore.

Il leader di Forza Italia era stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Domenica 16 aprile, invece, era stato trasferito in degenza ordinaria. Gli ultimi bollettini dall'ospedale parlavano di un "recupero convincente e di un quadro clinico stabile".