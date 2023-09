Berlusconi nel Famedio: chiesta l'iscrizione nel pantheon dei milanesi illustri

Il suo nome tra quello dei morti illustri. Forza Italia ha chiesto ufficialmente di iscrivere Silvio Berlusconi al Famedio, il pantheon dei milanesi più celebri.

Le nuove iscrizioni dei personaggi che hanno dato lustro alla città si terranno il 2 novembre come da tradizione e la riunione della apposita commissione del comune di Milano che deciderà i nomi dei nuovi iscritti sarà il prossimo 4 ottobre. "L'avevamo già chiesta all'indomani della morte del presidente Berlusconi - ha spiegato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia al comune di Milano - e la richiesta è stata sottoscritta dai gruppi di opposizione, si sono unite la Lega, Fratelli d'Italia, Luca Bernardo e Milano Popolare".

"Abbiamo già interloquito con la maggioranza e sembra che non ci siano rischi di sgambetti e che ci sia la più ampia condivisione per iscrivere al Famedio il presidente", ha spiegato il Forzista. Si tratta di una figura "che ha avuto un ruolo fondamentale per far crescere Milano sia in termini imprenditoriali, di urbanistica, per non parlare dello sport", ha concluso. E intanto proprio al presidente e fondatore di Forza Italia morto nei giorni scorsi, venerdì - in occasione del suo compleanno - sarà intitolato il belvedere di palazzo Lombardia.