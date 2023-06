Quell'ultimo giro in auto per i viali di Milano 2 prima del ricovero

Prima dell'ultimo ricovero al San Raffaele, a causa di valori da verificare nelle analisi, Silvio Berlusconi ha voluto fare un giro in automobile per le strade di Milano 2, il quartiere di Segrate (molto vicino all'ospedale) in cui è iniziato il suo vero successo imprenditoriale. A posteriori, suona quasi come una premonizione e un gesto di congedo.

Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno intorno alle nove e mezza di mattina, non stava bene da tempo. Durante il precedente ricovero (durato 45 giorni) è stato rivelato che soffriva di leucemia. Una forma particolarmente insidiosa. Apparentemente non c'erano segni che il tracollo sarebbe stato rapido, stavolta: le prime notti del ricovero erano trascorse tranquille e, da quello che si è saputo, Berlusconi aveva anche guardato la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, sabato sera, dalla sua camera al San Raffaele.

Secondo chi gli era più vicino, Berlusconi si era reso conto che in generale le sue condizioni volgevano verso il peggio. Dunque, il giro in auto attraversando i viali del 'suo' quartiere modello, della 'sua' città giardino pensata e progettata per i milanesi che cercavano un'oasi di tranquillità appena fuori Milano, secondo un costume che sarebbe diventato poi di moda, probabilmente l'ha voluto proprio pensando che avrebbe anche potuto non farcela.