Berlusconi, il bollettino del San Raffaele: "Infezione polmonare per leucemia cronica"

"Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica". È l'ospedale San Raffaele di Milano, con una nota diramata nel primo pomeriggio di giovedì, a fornire le prime notizie ufficiali sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì nel reparto di terapia intensiva per una polmonite.

Della leucemia che ha originato la polmonite, continua il bollettino medico, "è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta".

"La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti", conclude la nota dell'ospedale.

"Mi risulta che stia reagendo alle terapie: sul resto non entro nel merito delle questioni sanitarie. Aspettiamo che lo facciano i medici", ha commentato il capogruppo azzuro alla Camera, Paolo Barelli, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. "Ma quale commiato, nella telefonata di stamattina era lui, più che lucido. Il presidente Berlusconi si è preoccupato dei lavori parlamentari, è entrato nei dettagli dei lavori d'Aula, ha parlato dei rapporti con il governo, da persona attenta. Mi ha chiesto dell'attività del gruppo e ci ha ribadito, queste le sue parole, che tutti noi di Forza Italia lavoriamo per il Paese".

La prima notte trascorsa dall'ex premier in ospedale è stata "tranquilla", stando a quanto ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani nelle prime ore della mattinata di giovedì. Alberto Zangrillo, direttore di rianimazione al San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi, mercoledì sera aveva lasciato l'ospedale verso le dieci e mezza, senza dichiarare nulla sulle condizioni dell'ex presidente del consiglio, dicendo solo "andate a dormire" ai giornalisti ancora presenti.

Da parte di chi era andato a trovare Berlusconi erano trapelate comunque alcune, scarse, informazioni. Come quella riferita sempre da Antonio Tajani, ministro degli esteri, da Bruxelles, secondo cui "non era stato risolto un problema precedente che riguarda un'infezione. Però parla ed è vigile". Tanti coloro che si sono recati a visitarlo, da tutti i familiari alla capogruppo al senato di Forza Italia Licia Ronzulli. Ottimista il fratello Paolo: "È stabile, è una roccia. Silvio ce la farà anche stavolta".

In mattinata Berlusconi avrebbe telefonato ai vertici del suo partito invitandoli alla responsabilità e a continuare nel loro lavoro. Al San Raffaele fanno ormai presenza fissa i familiari più stretti dell'ex numero uno del Milan.