Silvio Berlusconi non si sposerà con Marta Fascina

Niente fiori d'arancio per Silvio Berlusconi e Marta Fascina. È arrivata la netta e secca smentita dopo l'indiscrezione di un imminente matrimonio tra l'ex premier e la sua compagna (pubblicata prima sulle colonne di Libero e confermata da membri di Forza Italia, nonostante le bocche ufficialmente cucite).

"Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio — ha precisato il Cavaliere —. Le indiscrezioni comparse sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità". Ma "proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a lei sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici".

Non ci sarà un matrimonio tradizionale ma un "matrimonio simbolico". Tradotto? Un rito che rappresenta la volontà di suggellare un'unione con un rito che, tuttavia, non ha nessun valore né civile né giuridico. Una festa molto diffusa negli Stati Uniti. La data è già stata fissata (si vocifera che il giorno stabilito sia il 19 marzo) e sono già stati contattati i fornitori ma non è ancora chiaro dove avrà luogo.

Tra la pubblicazione dell'indiscrezione e la smentita, tuttavia, sono passate lunghe e interminabili ore, quasi una giornata. Nessuno, tranne la famiglia del Cavaliere, sa cos'è successo davvero.