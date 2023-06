Quante coppe e scudetti ha vinto Berlusconi col Milan?

Il calcio per Silvio Berlusconi è stata una religione. Una passione cara ma ricca di soddisfazioni. Tutte targate Milan. Con un palmares, in 31 anni di gestione, da capogiro: con 29 trofei alzati al cielo. "Santità, come lei porta in giro per il mondo il nome di Dio, io porto in giro per il mondo il nome del Milan", disse una volta a papa Giovanni Paolo II.

Dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017 il Milan è stato il parco giochi prediletto del presidente Berlusconi. Una presidenza leggendaria e rivoluzionaria, fatta di gioie e trionfi che gli ultimi anni complicati, prima della vendita a Yonghong Li, non hanno certo cancellato. Un'epopea che ha reso il Cavaliere il presidente più titolato al mondo insieme a Florentino Perez, ex numero uno del Real Madrid.

Quanti trofei ha vinto Berlusconi con il Milan?

Nonostante otto scudetti, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, cinque Supercoppe europee, tre mondiali per club e una Coppa Italia - un elenco di trofei difficile anche solo da leggere -, il rapporto tra Berlusconi e i tifosi non è sempre stato idilliaco. Soprattutto negli ultimi anni, prima della vendita. Berlusconi tuttavia ha salvato il Milan e la sua storia. Conduce in pochi anni l'AC Milan dallo spettro del fallimento al vertice assoluto del calcio mondiale. Investì molti denaro nel club: portando in rossonero calciatori di livello nazionale e internazionale. Con Arrigo Sacchi allenatore, fresco di doppia promozione (dalla C alla A) col Parma, e portatore del "calcio totale" il Milan diventa il club più forte del mondo in quel momento. E le prime Coppe dei campioni del 1989 e del 1990 certificano che è così.

Ceduto il Milan, non è riuscito a stare lontano dal pallone e con il dirigente di mille battaglie che insieme a lui aveva reso grande il Milan, Adriano Galliani, ha rilevato il Monza. Il 28 settembre 2018, tramite la Fininvest, è divenuto proprietario del Monza, club calcistico allora militante in Serie C. Nel 2020 ha ottenuto la promozione in Serie B e nel 2022 in Serie A. E chissà dove lo avrebbe portato, visto che in classifica la squadra è finita a un passo dall'Europa.

Oggi che non c'è più il calcio italiano gli rende omaggio. "Il presidente Berlusconi è stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il calcio italiano sul tetto d'Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani", si legge in una nota del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.