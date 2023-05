Berlusconi festeggia lo scudetto del Napoli: "Sono un napoletano nato a Milano"

Anche Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, celebra lo scudetto del Napoli, che giovedì sera grazie all'1-1 in casa dell'Udinese ha portato a casa il terzo tricolore della sua storia.

Il presidente di Forza Italia, che si trova ancora ricoverato al San Raffaele per una polmonite conseguenza della leucemia cronica, ha espresso tutta la sua gioia attraverso un tweet. "Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro", le parole dell'ex premier.

"Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza Napoli!", ha concluso Berlusconi.

E proprio a Milano giovedì sera subito dopo il fischio finale, centinaia di tifosi azzurri si sono riversati in strada per celebrare il tricolore. In una piazza Duomo gremita e colorata d'azzurro sono stati esplosi fuochi d'artificio e petardi. In altre zone del centro caroselli di auto in festa.