Silvio Berlusconi è stato di nuovo ricoverato

Di nuovo in ospedale. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. Si tratterebbe di controlli già in programma, ma anticipati. A rivelarlo è una nota del nosocomio stesso, dove il cavaliere è seguito dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri: "Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L'anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme".

Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la notizia al termine del suo intervento a Roma al dibattito "Ue-Svizzera, una relazione nel cuore dell'Europa". "Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno", ha detto. "Erano assolutamente previsti", ha ribadito quando gli è stato ricordato che sabato era in programma un incontro ad Arcore tra il leader di Forza Italia e i ministri del governo.

L'ex premier era stato ricoverato in terapia intensiva il 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Dopo 11 giorni, domenica 16 aprile, era stato trasferito in degenza ordinaria dov'è rimasto per oltre un mese. Quella lunga permanenza di Belusconi in ospedale era stata seguita con apprensione e attenzione dalla stampa nazionale ed estera. Ogni giorno, fuori dal San Raffaele, sostavano giornalisti, fotografi e qualche fan del cavaliere. Anche adesso, stando a quanto trapela, il leader forzista trascorrerà la notte all'ospedale.

Tra i primi a salutare Berlusconi sui social, c'è Matteo Salvini, segretario della Lega, che su Instagram scrive: "Forza Silvio!".