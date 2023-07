Berlusconi di nuovo in un murale di Milano: è con Beppe Sala

Non si arrende lo street artist aleXsandro Palombo. Dopo che i suoi murales di Berlusconi sono stati più volte cancellati, ne ha realizzato un quarto in via Volturno, in zona Isola a Milano, dove il Cavaliere aveva vissuto con la famiglia quando era bambino. Questa volta nell'opera, a fianco all'ex presidente del Consiglio da poco scomparso, c'è il sindaco Beppe Sala.

Nella raffigurazione il primo cittadino è ritratto con la fascia tricolore e un pennello in mano con cui ha appena finito di dipingere il cartello che indica 'Via Silvio Berlusconi'. Berlusconi e Sala nell'immagine si abbracciano e l'imprenditore morto lo scorso 12 giugno fa il segno 'V' di vittoria con le dita.

"Dove eravamo rimasti? - chiede Palombo -. Io francamente ho perso il filo del discorso in questo susseguirsi di apparizioni e sparizioni. Il cavaliere aveva deciso di ritirarsi con la sua targa toponomastica sottobraccio lasciando per sempre via Volturno, la strada milanese dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. E invece è riapparso e sembra che questa volta abbia trovato il modo migliore per unire tutti!".