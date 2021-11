Anche Berlusconi 'nostalgico' di San Siro: "Demolirlo sarebbe una ferita"

Silvio Berlusconi scherato a difesa dello stadio Meazza, contro l'abbattimento e, dunque, la costruzione di un nuovo stadio? E' presto per dirlo, ma l'ex premier (che è anche stato a lungo presidente del Milan) ha espresso le 'ragioni del cuore' in un incontro politico con i vertici di Forza Italia a Villa Germetto (Lesmo).

Secondo l'Adnkronos, Berlusconi avrebbe detto che "si tratta di un'icona del calcio conosciuta in tutto il mondo" e, dunque, "demolire San Siro sarebbe una ferita profonda per tutti". Una mozione degli affetti condivisa dal suo collega-cugino di allora, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che, insieme alla moglie Milly, ha aderito al Comitato Sì Meazza, recentemente costituitosi e molto trasversale, proprio in difesa dello stadio.

Dalla giunta "l'interesse pubblico" sul nuovo stadio

Il 5 novembre la nuova giunta di Beppe Sala ha dato il via libera alla conferma dell'interesse pubblico per edificare un nuovo impianto nell'area dell'ex Palazzo dello Sport, come richiesto da Milan e Inter, abbattendo in parte il Meazza. Contro la delibera di conferma dell'interesse pubblico si sono mosse personalità dello sport, della politica e della cittadinanza attiva costituendo il Comitato Sì Meazza, che ha già tenuto (sabato scorso) un'assemblea pubblica e che è intenzionato a dar vita ad un referendum abrogativo della delibera stessa: servono 15 mila firme in quattro mesi.