Bertolaso e Fontana cercano medici e infermieri negli Stati Uniti

Una visita negli Stati Uniti per riavvicinare a Milano e alla Lombardia medici e infermieri Italiani emigrati. È quella che stanno portando avanti l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, insieme al presidente della Regione Attilio Fontana e al sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo.

I politici hanno fatto visita al 'National Institutes of Health (Nih)’. Nel corso dell'incontro - fa sapere Palazzo Lombardia - ha dialogato con i ricercatori italiani che qui svolgono la propria attività professionale ed ha concordato con loro uno scambio di esperienze di formazione e ricerca con le realtà scientifiche lombarde. In particolare, l'assessore ha avviato un dialogo finalizzato alla possibilità di dotare la direzione welfare di regione Lombardia di un'area dedicata ai rapporti e alle relazioni internazionali nel settore della ricerca.

L'assessore poi, insieme al presidente e al sottosegretario, ha incontrato, all'ambasciata di Washington, medici, ricercatori e professionisti sanitari italiani che lavorano negli Stati Uniti. All'appuntamento hanno partecipato oltre 50 professionisti, che operano in diverse città come, oltre a Washington e New York, anche Miami, Boston, San Diego, Chicago e Los Angeles. A loro l'assessore ha illustrato le potenzialità del 'modello sanitario' della Lombardia.

L’obiettivo, fanno sapere dalla Regione, è “gettare le basi di un percorso che possa prevedere un 'riavvicinamento' di questi professionisti verso la Lombardia - si legge in una nota -. E proprio in questa direzione va l'impegno di un ulteriore approfondimento di questa possibilità da dopo l'estate con rappresentanti degli Irccs lombardi che si recheranno negli Stati Uniti per condividere il raggiungimento di questo obiettivo”.