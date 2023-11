Bertolaso si sente umiliato "da romano" per l'Expo 2030 e il tributo a Sala

Il romano Guido Bertolaso, assessore al welfare di Regione Lombardia, si è definito "umiliato" per il fatto che la sua città, la capitale d'Italia, è arrivata soltanto terza alla corsa per aggiudicarsi l'Expo 2030, conquistando appena 17 voti contro i 117 di Riad (Arabia Saudita) e la sudcoreana Busan (29 voti).

"Neanche un aborigeno avrebbe votato Roma", ha commentato Bertolaso parlando all'inaugurazione del Proton Center dello Ieo: "La più bella città del mondo, che è stata ridotta come una discarica a cielo aperto, e nessuno chiede scusa e pensa anche di andarsene dinotte lasciando il disastro che ha combinato in questi anni". Un affondo in piena regola alla gestione di Roma, traversale, di giunta in giunta.

Il 'tributo' a Sala

"Siamo arrivati a questa umiliazione, che da cittadino romano mi avvilisce e mi provoca anche molta rabbia", ha detto l'assessore al welfare della Lombardia, rivolgendosi poi direttamente a Giuseppe Sala, sindaco di Milano, seduto in platea: "Vediamo con noi il nostro sindaco, che è stato protagonista di una vicenda storica per il nostro Paese come quella dell'Expo di Milano. Io, come capo della protezione civile, e lui, come responsabile dell'organizzazione, ci siamo sentiti parte di questa grande avventura". Un tributo al sindaco dell'opposta parte politica, che di Expo 2015 era stato commissario e amministratore delegato.