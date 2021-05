Il ragazzo che bestemmia durante la lezione in dad e poi pubblica tutto su YouTube

Ha fatto irruzione in una lezione di didattica a distanza, ha lanciato l'audio di un famoso film di animazione doppiato con una bestemmia, nel frattempo ha registrato tutto, per poi pubblicarlo su YouTube. E proprio grazie al video online è stato preso e denunciato. Protagonista un giovane che si trovava in Liguria a Rapallo.

Il ragazzo, 21 anni, nei giorni scorsi, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso da un amico, è entrato nella lezione di una scuola lombarda lanciando la traccia audio del cartone animato con una bestemmia, e registrando ogni cosa, compresa la reazione contrariata della professoressa.

In seguito ha pubblicato su Youtube il video, che in poco tempo è diventato virale, offendendo peraltro la reputazione dell'ignara insegnante. Per il giovane, rintracciato dalla polizia di Stato, è scattata una denuncia per diffamazione. Davanti agli agenti il reo si è scusato dicendo di non sapere che il suo profilo fosse visibile a tutti.