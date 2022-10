Acqua e bevande a domicilio, da oggi ancora più smart

Chi l'ha detto che per portare acqua e bevande a casa propria sia ancora necessario affaticarsi? Da oggi non lo è più, Una start up milanese lancia infatti un servizio di consegna a domicilio, per aiutare i cittadini e le realtà del territorio con l'approvvigionamento di acqua e bevande.

La consegna a domicilio di acqua e bevande

Si chiama Bevy ed è la neonata realtà imprenditoriale milanese che distribuisce acqua e bevande a privati e a uffici.

Tre sono le parole chiave che la contraddistinguono: comodità, velocità e sostenibilità.

L’idea è di due giovani imprenditori: Federica Lettieri ed Hendrik Wawers, lei italiana e lui tedesco, arrivati da Berlino nella città Meneghina per avviare questa interessante attività, che risponde concretamente ad un'esigenza estremamente attuale.

Obiettivo: semplificare la vita

“Vogliamo semplificare la vita quotidiana delle persone eliminando il fastidio di trasportare carichi pesanti” dichiara la coppia; e ancora “ l'Italia è il mercato perfetto per lanciare questo servizio in quanto è il Paese con il più alto consumo di acqua in bottiglia pro capite in Europa.”

Un’intuizione semplice, ma altrettanto geniale: un servizio a domicilio in grado di consegnare acqua (e tante altre bevande, il portfolio è in continua espansione) entro 2 ore dall'ordine, allo stesso prezzo del supermercato e con vuoto a rendere sul vetro.

"L’obiettivo è quello di ammodernare un servizio che in realtà esiste da decenni, quello dell’acquaiolo" spiegano a MilanoToday i fondatori.

Per rendere il servizio adatto al consumatore moderno infatti, ciò che offre Bevy è una maggiore flessibilità, una più ampia scelta, un'esperienza digitale innovativa, non trascurando mai però la relazione umana, tratto che poi la contraddistingue da tutti gli altri player che operano nel mondo della delivery.

Come ordinare il servizio a domicilio

Dal sito web si può selezionare la fascia oraria di consegna, scegliendo tra prodotti che spaziano dall’acqua ai succhi di frutta e alle bibite, ma anche birra e alcolici.

La mission è ecologica al 100%: flotta totalmente elettrica e volontà di favorire l’utilizzo del vetro a discapito della plastica. Una scelta che guarda al futuro e alla tutela dell'ambiente.

Dopo un round di finanziamento da oltre 2 milioni di dollari, Bevy punta a guadagnare un posto nel panorama italiano per poi oltrepassare i confini nazionali e buttarsi nel variegato mercato europeo, dove il volume d'affari stimato è di oltre 375 miliardi di euro.

Un progetto che - a dispetto di quel di cui si occupa - non fa certo “acqua” da nessuna parte.