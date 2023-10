Indagine su Boeri e Zucchi, lavori per Biblioteca Europea stanno per iniziare

Gli appalti per la Biblioteca Europea (Beic) di Milano, che sorgerà in viale Molise, sono già stati affidati, e stanno per iniziare i lavori. Lo ha detto Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, venerdì a margine di un convegno, parlando dell'inchiesta della procura di Milano che vede tra gli indagati per turbativa d'asta Stefano Boeri e Cino Zucchi, facenti parte della commissione giudicatrice della gara vinta dalla cordata capitanata da Raffaele Lunati (indagato, insieme a Giancarlo Floridi e Manuela Fantini). Per Tancredi, le indagini si riferiscono alla "fase del concorso", mentre ora la situazione è più avanzata. "Ora noi andiamo avanti", ha detto l'assessore: "Spero che tutto vada nel miglior modo possibile e che questo non incida nei tempi di realizzazione".

Secondo i magistrati, Boeri e Zucchi avrebbero dovuto segnalare di avere (o di avere avuto) rapporti professionali con almeno tre dei componenti della cordata poi vincente, cioè Lunati, Floridi e Fantini. Tra Boeri e Fantini in particolare vi sarebbe un rapporto di consulenza, mentre Lunati e Floridi lavorano come ricercatori nello stesso dipartimento del Politecnico in cui Boeri e Zucchi sono professori ordinari. Le perquisizioni hanno interessato anche gli uffici comunali, perché secondo i magistrati la responsabile del procedimento (non indagata per il momento) avrebbe dovuto svolgere verifiche, anche informali, su potenziali situazioni di conflitto d'interesse.

Ordine architetti: "Chiesto parere legale su concorso"

Boeri si è detto sereno, auspicando che questa "incredibile situazione" si risolva al più presto. Intanto ha preso posizione anche l'ordine degli architetti di Milano, spiegando che lo scorso anno alcuni iscritti avevano chiesto se vi fossero situazioni dubbie: l'ordine, come ha spiegato il presidente Federico Aldini, si è consultato con lo studio legale Fidanza-Gigliola di Roma. A settembre del 2022 è arrivato il responso: non si vedevano "estremi di incompatibilità". Poiché comunque nessuno dei partecipanti aveva presentato un ricorso, l'ordine si era fermato lì. "Questo episodio - afferma Aldini - non deve far perdere la fiducia nello strumento del concorso di architettura, nel quale l'ordine crede fortemente".