A Milano c'è una biblioteca in metropolitana

Da fuori sembra una macchinetta per il caffè, invece è una biblioteca in miniatura. È la smart library che è stata installata nel mezzanino della metropolitana di Milano nella giornata di lunedì 25 luglio.

Funziona come le normali macchinette di cibo e bevande ma anziché erogare caffè offre un servizio gratuito, dando la possibilità ai passeggeri di scegliere fra i loro autori e titoli preferiti.

Come funziona

La smart library, che segue gli orari di apertura della metropolitana e quindi è aperta 7 giorni su 7, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte inoltrata, è accessibile non solo a coloro che sono iscritti al sistema bibliotecario ma anche alle cittadine e ai cittadini residenti a Milano, per i quali basterà, attraverso un QrCode, accedere a una pagina in cui effettuare gratuitamente e in tempo reale l’iscrizione (con Spid o carta d'identità elettronica), e quindi al prestito.

Il progetto è stato realizzato da palazzo Marino grazie a un cofinanziamento ottenuto da regione Lombardia ma soprattutto in virtù della consolidata collaborazione con Atm. L'azienda di Foro Bonaparte, infatti, collabora già da anni con le biblioteche della città attraverso "Milano da Leggere", l'iniziativa di promozione della lettura che mette a disposizione ebook gratuiti offerti dagli editori, nella comune convinzione che il libro rappresenti uno strumento di cultura, di aggiornamento, ma anche di socialità e inclusione.

Nella fase preliminare di collaudo della macchina (che dovrebbe concludersi con la fine dell'estate), la biblioteca proporrà una dotazione di soli libri e sarà possibile accedere esclusivamente ad un prestito alla volta.