La più antica biblioteca della Statale ha cambiato volto

Arredi più confortevoli, più postazioni di studio e consultazione, apertura di sera e al sabato mattina. Sono le caratteristiche della nuova sala centrale della biblioteca di studi giuridici e umanistici dell'Università Statale di Milano, che riapre al pubblico mercoledì 11 gennaio dopo i lavori di restyling. L'obiettivo più generale sarà quello di razionalizzare e ammodernare gli spazi dedicati allo studio. Con la futura ristrutturazione di Sala Crociera, uno degli spazi più noti della Statale, la biblioteca di studi giuridici e umanistici costituirà un nuovo modello di spazi adibiti a questo scopo.

La nuova sala centrale si compone di due ampi ambienti, per un totale di 288 posti cablati e dotati di una luce per ogni postazione. In sala sono collocati a scaffale aperto più di 6mila libri per gli esami di giurisprudenza e geografia, una selezione di volumi dei corsi di studio di area umanistica e più di 5mila volumi della sezione di geografia, direttamente accessibili all'utenza e disponibili per il prestito e la consultazione. All'interno della sala vegono centralizzati alcuni servizi bibliotecari: il prestito e l'autoprestito, i computer per consultare il catalogo o prenotare un posto, il servizio di informazione bibliografica, lo spazio per le fotocopie e le stampe, nonché i servizi di prestito interbibliotecario per tutte le biblioteche di via Festa del Perdono.

"Con le nuove sale di lettura e studio nel cuore di Festa del Perdono, la Statale ha colto una bella opportunità per comunicare i propri valori, nel solco della tradizione milanese della Ca' Granda: accoglienza e attenzione per le persone", afferma Renato Ruffini, docente di organizzazione aziendale e presidente della commissione d'ateneo per le biblioteche.

"Nonostante viviamo nell'era della digitalizzazione, il servizio bibliotecario non può prescindere dalla propria dimensione fisica, fatta di sale di lettura, luoghi di incontro, supporto all'apprendimento, accoglienza e assistenza", aggiunge Tiziana Morocutti, responsabile della direzione servizio bibliotecario d'ateneo: "Con la ristrutturazione della sala centrale della biblioteca di studi giuridici e umanistici restituiamo alla comunità universitaria, ma soprattutto alle studentesse e agli studenti della Statale, spazi bibliotecari meglio attrezzati, più ergonomici, sicuri e piacevoli".

La storia della biblioteca

La biblioteca di studi giuridici e umanistici è la più antica dell'ateneo. Dopo l’apertura della sala Ccentrale negli anni Sessanta, la biblioteca ha vissuto nel corso di mezzo secolo una serie di acquisizioni di sale studio e collezioni: dalla Sala Crociera (giurisprudenza) e Sottocrociera (studi umanistici) e la Sala Common Law dDiritto anglo-americano e dell'Unione Europea) negli anni Novanta, alla sala sotto il cortile del Settecento (riviste e monografie giuridiche) nei primi anni Duemila, fino all'acquisizione, nel 2014, delle collezioni e delle sale dei dipartimenti di giurisprudenza.