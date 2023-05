La nuova sede della biblioteca ucraina a Milano, aperta tutti i giorni

Una nuova sede per la biblioteca ucraina di Milano (e non solo). L'associazione Ucraina Più ha lasciato il locale di via Brusuglia, ad Affori, e si è trasferita in via Drago 3, zona Vialba, con uno spazio indipendente e più strutturato per nuove iniziative. La sede è stata inaugurata il 5 maggio alla presenza di decine di persone e di rappresentanti istituzionali e dei consolati ucraino e statunitense, ma anche dell'Arci, del mondo dell'università e dell'informazione.

Nel nuovo spazio ci sono anche i libri della biblioteca ucraina, che era stata inaugurata il 25 febbraio 2022, il giorno dopo lo scoppio della guerra d'aggressione russa. Un'inaugurazione - ha ricordato il 5 maggio Diana De Marchi, consigliera comunale del Pd - "che avrebbe dovuto essere una festa e, invece, è stata un momento di commozione per tutti". Presente, il 5 maggio, anche Marco Bestetti, consigliere comunale e regionale di Fdi.

"Un grazie più sentito va alle ragazze di Ucraina Più, perché senza di voi tutto questo non si sarebbe avverato", ha detto Iryna Luts, presidente dell'associazione. Nella nuova sede è stata inaugurata anche la mostra di opere dell'artista Susanna Mikla, che resteranno esposte fino al 9 giugno. La sede è aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10 alle 19. Ospiterà mostre, eventi, presentazioni e dibattiti.