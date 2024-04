Le biblioteche di Milano (tra cui la Sormani) che resteranno aperte anche di sera

La Biblioteca Sormani, e non solo, resterà aperta anche si sera. Il nuovo orario, deliberato dalla Giunta, prevederà l'apertura al pubblico dalle 19.15 alle 23 dal martedì al venerdì. Resterà aperta anche una biblioteca per ogni Municipio: Crescenzago, Valvassori Peroni, Chiesa Rossa, Sant’Ambrogio, Baggio, Gallaratese, Affori o Dergano. Gli orari per le biblioteche saranno dalle 19 alle 22.30 dal lunedì al venerdì.

“Da luogo di studio a centro di socialità, vettore di inclusione: le biblioteche civiche sono centri culturali fondamentali per la nostra comunità. L’estensione dell’orario d’apertura è un ulteriore passo avanti per renderle sempre più accessibili per tutte e tutti, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia”, ha commentato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Gli orari di apertura regolari resteranno gli stessi. La Biblioteca Sormani, nello specifico, apre dalle 9 alle 19.30 e a seguire fino a sera nei giorni indicati.