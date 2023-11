Sui treni Trenord si potrà portare (gratis) la bici

Diventerà gratuito il trasporto delle biciclette sui treni Trenord. Il tempo verbale al futuro non è un caso: affinché la novità diventi realtà bisognerà aspettare qualche settimana e più nel dettaglio febbraio 2024, mese in cui entrerà in vigore l'aggiornamento delle condizioni generali di trasporto, contratto che è stato firmato nella giornata di lunedì 27 novembre da Regione Lombardia.

Attualmente il sistema di tariffazione per le bici è un vero e proprio ostacolo all'utilizzo del servizio treno+bici. Chi vuole imbarcare la propria bici è costretto ad acquistare un biglietto giornaliero (vale da mezzanotte a mezzanotte), mentre chi fa percorsi brevi può invece acquistare due biglietti, uno per sé e uno per la bici. Non sono previste tariffe settimanali o mensili. In breve: è un sistema che si rivolge di più a chi usa il servizio in maniera sporadica (escursionisti o utenti del fine settimana), non per chi fa commuting quotidianamente.

Il servizio, tuttavia, non sarà disponibile ovunque ma solo sui "sui treni di Trenord che le ammettono", si legge nel comunicato della Regione. Tuttavia dal grattacielo di piazza Lombardia precisano che "il numero treni che trasportano le bici sarà incrementato, sia grazie alla nuova flotta, sia utilizzando regole più flessibili che limitano il divieto ai casi strettamente indispensabili".

Prima della pandemia il trasporto delle bici sui treni era aperto su qualsiasi treno, bastava essere in regola con il biglietto. Durante la pandemia e nei mesi successivi il servizio è stato vincolato a determinate linee o su determinate corse, tuttavia il numero è stato incrementato costantemente nel corso dei mesi. L’elenco completo è disponibile a questa pagina.