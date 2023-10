Perché stamattina c'erano migliaia di bici per le strade di Milano

Migliaia di biciclette per le strade di Milano. È successo nella mattinata di domenica 22 ottobre per "Mille mila bici", manifestazione organizzata da Legambiente e l'influencer Milanoinbicicletta (al secolo Ilaria Fiorillo).

I ciclisti hanno percorso i 16 chilometri del tracciato perché vorrebbero "una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti". Insomma: meno traffico per le strade della città ma anche più piste ciclabili. Giovedì il comune di Milano ha annunciato che parte del "Quadrilatero della moda" sarà chiuso al traffico a partire dal 2024.

"Abbiamo pensato di dare ai cittadini l'opportunità di vedere una città senza automobili, seppur per pochi minuti", ha spiegato Federico Del Prete, Responsabile mobilità Legambiente Lombardia. Il lungo serpentone è partito alle 9.30 da piazza Del Cannone per poi proseguire verso viale Gadio, via Paleocapa, piazzale Cadorna, via Boccaccio, piazza Della Conciliazione, via Alberto Da Giussano, via Guido D’arezzo, via Del Burchiello, via Giotto, piazza Buonarroti, via Buonarroti, piazzale Giulio Cesare, viale Ezio, viale Berengario, piazzale Arduino, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Serra, Sopraelevata Serra, Sopraelevata Monteceneri, Cavalcavia Bacula, piazzale Lugano, viale Bodio, viale Jenner, piazzale Maciachini, viale Marche, viale Lunigiana, viale Brianza, piazzale Loreto, corso Buenos Aires, viale Tunisia, piazza Della Repubblica, viale Ferdinando Di Savoia, viale Della Liberazione, via M. Gioia, Bastioni Di Porta Nuova, piazza 25 Aprile, viale F. Crispi, Bastioni Di Porta Volta, piazzale Biancamano, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio, ingresso Parco Sempione, piazza Del Cannone.