Lo studente di 17 anni che vuole rivoluzionare Milano con la Bicipolitana

Dotare Milano di una ragnatela di piste ciclabili. Una vera e propria infrastruttura simile a quella di Parigi o Londra. L’obiettivo? Uno solo: far crescere in maniera (esponenziale, si spera) gli spostamenti in bici, ma anche renderli più semplici da pianificare, proprio come quelli in metropolitana. È l’idea di uno studente di 17 anni di un liceo scientifico della città che ha elaborato un vero e proprio masterplan per trasformare Milano in Amsterdam, ma senza riaprire i Navigli.

In breve: creare una rete bicipolitana. Un percorso ciclabile con tanto di stazioni di “interscambio”. Il progetto è pubblico (si trova sulla pagina Instagram Velocipedi) e nelle prossime settimane dovrebbe approdare anche sui banchi della commissione mobilità attiva di palazzo Marino.

La paura di andare in bici per le strade di Milano

Buona parte delle ciclabili milanesi iniziano e finiscono nel nulla. Non sono collegate tra di loro. Non c’è un sistema. Manca una sovrastruttura che le leghi. “Succede a Milano, ma anche in tutto il Paese e il risultato è che secondo un sondaggio Ipsos il 62% degli italiani ritiene che andare in bicicletta nella propria zona sia troppo pericoloso - ha spiegato il giovane a MilanoToday -. Le motivazioni sono due: mancanza di infrastrutture e eccessiva velocità dei veicoli”.

Da qui l’idea di creare una bicipolitana. Meglio, una “Rete ciclabile espressa”. Rec, questo il nome ufficiale. Il masterplan prevede la creazione di dieci linee radiali (che attraversano trasversalmente la città), ma anche tre tracciati concentrici in grado di connetterle l’una all’altra. Tutto seguendo gli assi viabilistici principali, in particolare i tracciati delle metropolitane, delle tramvie e le circonvallazioni, integrando le ciclabili esistenti e previste dal piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums).

Non delle semplici bike lane, ma un vero sistema con una separazione fisica dagli altri utenti della strada e una larghezza adeguata per permettere sorpassi tra ciclisti. Infrastruttura ad hoc, ma anche la segnaletica non deve essere da meno: “Il sistema deve essere intuitivo come prendere la metropolitana, deve permettere anche a chi non conosce le strade di muoversi come se fosse sempre nato e vissuto a Milano”, ha puntualizzato il 17enne. Non solo corsie per ciclisti. Il progetto prevede 18 velostazioni per garantire l’interscambio con gli altri mezzi pubblici della città, oltre a tracciati secondari “che fungeranno da connettori tra linee”.

Non tutto è da fare ex novo. Parte della rete esiste già. “C’è anche una grande evidenza dove le infrastrutture esistono e sono a sistema, come in corso Buenos Aires, sono attualmente frequentate”, ha spiegato il 17enne. In breve, dove le strutture esistono vengono utilizzate.

La connessione con Cambio

Il progetto, in sintesi, è la prosecuzione all’interno di Milano di Cambio (sistema di ciclabili dall’hinterland verso Milano sviluppato da Città Metropolitana, ndr). “Attualmente le linee metropolitane si interrompono una volta entrate in città, non c’è una vera e propria prosecuzione e stando a quanto mi hanno detto diversi referenti comunali non è in programma nessuno sviluppo su questo fronte”.

“Cambio è un ottimo progetto per incentivare l’uso della bici e l’intermodalità nell’hinterland ma noi vorremmo agire al più presto nel territorio comunale - ha spiegato il 17enne -. Servirebbe un progetto interno al comune di Milano integrato con Cambio, da questo è nata la Rec”.

Nel frattempo sono iniziati i lavori per trasformare i disegni di Cambio in realtà. Quando i cantieri saranno ultimati (nel primo semestre del 2026) ci saranno 750km di piste ciclabili realizzati con una spesa di 450 milioni di euro.

I costi

Per il momento la bicipolitana è un’idea, un progetto che non è stato sviluppato nei dettagli (ovviamente). “Abbiamo fatto dei conti utilizzando il costo per chilometro - ha spiegato il 17enne -. Facendo qualche moltiplicazione abbiamo scoperto che potrebbe costare circa 42 milioni che si possono arrotondare a 50 contando le velostazioni. Probabilmente di più se si contano riqualificazione”. Costi spannometrici, ma il progetto è tutt’altro che campato per aria.