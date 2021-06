Un'aula della Bicocca sarà dedicata a Giulio Regeni

Per non dimenticare. L'università di Milano ha deciso di intitolare un'aula a Giulio Regeni, il ricercatore universitario sequestrato e ucciso in Egitto nell'ormai lontanissimo 2016.

L'ateneo meneghino il prossimo 17 giugno ospiterà infatti Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, in un incontro per ripercorrere i lunghi anni della battaglia legale alla ricerca della verità sulla sua morte.

Nel corso dell'evento interverrà anche Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni, oltre a Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, e Filippo Cucchetto, presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università.

L'appuntamento sarà però anche l'occasione migliore per presentare a tutti l'aula U9/1 che l’ateneo ha deciso di intitolare a Giulio Regeni.

A maggio scorso, il gup Pierluigi Balestrieri ha rinviato a giudizio gli agenti della National Security coinvolti nella morte del ricercatore. Secondo la Procura il giovane sarebbe stato privato della libertà per nove giorni, torturato "per motivi abietti e futili" e poi assassinato.

I quattro 007 che andranno a processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, e nei confronti di quest'ultimo i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato.