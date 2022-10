Il cannabis club che regala a Joe Biden la tessera onoraria

Una tessera onoraria dell'Hemp Club, il 'cannabis club' milanese, al presidente degli Stati Uniti Joe Biden: verrà simbolicamente consegnata a mezzogiorno di venerdì 14 ottobre da varie associazioni e partiti del mondo antiproibizionista sotto il consolato Usa di via Principe Amedeo. Lo scorso 6 ottobre Biden, con un ordine esecutivo, ha promulgato un indulto per tutti coloro che sono stati condannati a livello federale per possesso di cannabis, circa 6.500 persone. Un gesto senza precedenti per il paese che, tanti anni fa, esportò in tutto il mondo la 'war on drugs' di stampo proibizionista.

"In questi tempi dove si contrappongono le democrazie occidentali alle dittature, ci auguriamo che il gesto del presidente degli Stati Uniti possa essere di esempio a tutti i governanti, politici e uomini di scienza, per abbattere il muro del proibizionismo, cominciando proprio dalla cannabis liberalizzata, cancellando così ogni pregiudizio e le false informazioni che ne hanno caratterizzato il fallimento, proprio dalla nazione dove tutto ebbe inizio, ormai 70 anni fa", il commento di Raffaello D'Ambrosio, presidente dell'Hemp Club, che ora si augura la cancellazione di "tutte le leggi criminogene e le pene federali ad esso legate, per possesso di cannabis e non solo". All'appuntamento davanti al consolato, oltre al club che ha promosso l'iniziativa, sono attesi Europa Verde Milano, l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, il gruppo Più Europa Milano, il gruppo di Più Europa in consiglio regionale e altre realtà che stanno aderendo in questi giorni. Tra gli altri saranno presenti Michele Usuelli (consigliere regionale di Più Europa), Tommaso Gorini (consigliere comunale di Europa Verde) e Daniele Nahum (consigliere comunale del Pd).

"Norme anacronistiche"

"Le buone notizie che arrivano da Washington ci spingono a rinnovare il nostro impegno sul tema della legalizzazione della cannabis. Alla luce di quanto ricordato da Biden sulla gestione contraddittoria della cannabis rispetto a sostanze più dannose come tabacco e alcol sottolineiamo la necessità di rivalutare anche in Italia le politiche sulle droghe, con meno pregiudizi e più attenzione per la scienza e la salute delle persone", dichiara Luca Biscuola, segretario dell'Associazione Enzo Tortora. "Oggi milioni di persone sono costrette all'illegalità da norme anacronistiche che alimentano i guadagni della malavita organizzata e che espongono i giovani a logiche di mercato che possono indurre i più fragili a ricorrere alle droghe pesanti che creano forte dipendenza, che sono fortemente dannose per la salute e per la comunità e che generano altissimi profitti a chi le commercializza", aggiunge Paolo Costanzo, coordinatore di Più Europa Milano.

"La guerra contro la droga è finita"

"L'eredità perversa della guerra alla droga si fa sentire ancora in tutto il mondo, come ci ricordano i numeri sul sovraffollamento delle carceri in Italia. Per questo bisogna far echeggiare ovunque il senso dell'indulto voluto dal presidente Biden: la guerra è finita. Chiediamo anche da noi la fine delle ostilità tra stato e consumatori", dichiara Europa Verde Milano. "Siamo stati a fianco di Hemp Club nei momenti difficili e siamo felici di farlo oggi in questa occasione in cui ci congratuliamo con gli amici americani, lottando perché l'Italia ne segua l'esempio. Restiamo impegnati a diffondere una cultura antiproibizionista nel paese con iniziative di piazza, approfondimenti culturali e atti politici nei palazzi del potere", conclude il consigliere regionale di Più Europa Michele Usuelli.