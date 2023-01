Con Trenord i biglietti della metro sono ancora a 2 euro

L'aumento dei biglietti della metro è scattato con la mezzanotte di oggi, lunedì 9 gennaio, ma a Milano si possono ancora comprare biglietti della metro alla "solita" tariffa di 2 euro. Non si tratta di un trucco o di una truffa: i biglietti vengono venduti regolarmente dalle macchinette, solo che non sono quelle arancioni di Atm ma quelle blu griffate Trenord.

Nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio, come appurato da MilanoToday, le biglietterie automatiche di Trenord della stazione di Milano Repubblica vendevano regolarmente i ticket da 2 euro per la zona Mi1-Mi3, fascia che comprende tutta la città di Milano e alcuni comuni del primo hinterland. Si tratta di un errore dovuto al mancato aggiornamento del sistema e che molto probabilmente verrà risolto nelle prossime ore. I ticket acquistati a tariffa (ormai) scontata, comunque, sono validi e possono essere utilizzati fino al 10 marzo, passata tale data i biglietti da 2 euro non apriranno più i tornelli.

Perché aumenta il biglietto Atm

Il perché dell'aumento - al centro di una feroce battaglia politica tra centrosinistra e centrodestra, che ha anche lanciato una petizione online - era stato spiegato dallo stesso comune. "L’aumento dei titoli di viaggio occasionali e settimanali è stato deliberato dall’agenzia di Bacino lo scorso 26 agosto, ma l’amministrazione comunale ha deciso di non procedere all’adeguamento tariffario fino alla fine del 2022, compensando con fondi propri le perdite del sistema", aveva sottolineato palazzo Marino. Che effettivamente ha più volte rinviato l'aumento. Dall'altro lato però regione Lombardia ha pungolato in più occasioni il comune, replicando all'accusa di aver diminuito i fondi e invitando Milano a coprire le perdite di tasca propria.

"L’adozione di questo provvedimento - aveva ammesso Arianna Censi, assessora alla Mobilità, annunciando i rincari - ha comportato per il Comune un notevole sforzo per il reperimento di risorse straordinarie. Purtroppo la manovra tariffaria non è più rimandabile, soprattutto per il costante impegno economico profuso per la realizzazione di nuove linee metropolitane, a fronte del quale non interviene un adeguato incremento di risorse da parte dei trasferimenti regionali”.