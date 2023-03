Cosa fare con i vecchi biglietti Atm da 2 euro (scaduti)

Tempo scaduto. Dallo scorso 10 marzo i biglietti Atm da 2 euro sono diventati inutilizzabili. Dal 9 gennaio, infatti, il costo dei ticket per metro, autobus e tram è aumentato a 2,20 euro per la tariffa "base", anche se l'azienda di Foro Bonaparte aveva concesso due mesi ai passeggeri per usare i vecchi titoli di viaggio. Due mesi che adesso sono passati.

Ma comunque nulla è perduto e i vecchi biglietti non andranno sprecati. "Dall’11 marzo al 10 giugno 2023 potete chiedere la sostituzione dei biglietti scaduti, pagando la differenza", ha spiegato la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Per i biglietti cartacei basta portarli in un Atm point per farli "convertire" nei nuovi, mentre per i biglietti telematici - acquistati con app - sarà necessario prima stamparli alle casse automatiche in metro e poi portarli in una delle rivendite.

"In alternativa alla sostituzione potete chiedere il rimborso dei vecchi biglietti o dei carnet in un Atm Point", ha proseguito Atm. Per ogni appuntamento preso a un Atm point si possono sostituire un massimo di 10 biglietti scaduti.