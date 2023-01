La 'escamotage' per continuare a viaggiare sui mezzi Atm pagando 2 euro (almeno per un po')

Qualcuno si è organizzato comprandoli in anticipo, altri si sono ridotti all'ultimo minuto, altri ancora hanno preferito non rischiare di acquistarli a vuoto. Se i biglietti Atm da lunedì 9 gennaio passano da 2 euro a 2,20, c'è chi, sfruttando il periodo di passaggio durante il quale saranno validi anche i vecchi biglietti di 2 euro, ha fatto incetta di ticket. I biglietti con le vecchie tariffe si potranno infatti utilizzare fino al 10 marzo 2023, per altri due mesi insomma.

"I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno validi per 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento tariffario", aveva fatto sapere il comune annunciando i rincari. Quindi, anche se da lunedì il biglietto ordinario per muoversi a Milano costerà 2,20 euro, si potranno utilizzare metro, bus e tram anche con i titoli di viaggio da 2 euro. I vecchi ticket, chiaramente, non saranno più in vendita, ma chi ne ha può usarli. La data limite - aveva chiarito sempre palazzo Marino - è fissata nel 10 marzo. Da quel giorno i biglietti con la vecchia tariffa non apriranno più i tornelli.

Cosa cambia per il biglietto Atm

L'Agenzia del trasporto pubblico locale (l’ente che si occupa di programmazione, organizzazione, monitoraggio e promozione dei servizi nei territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia) ha deliberato un adeguamento delle tariffe. Atm, sul proprio portale, ha pubblicato una guida con prezzi e tratte sulle quali saranno applicati i rincari. I nuovi prezzi si applicano alle linee di tutti gli operatori di trasporto che rientrano nel Sistema tariffario integrato Stibm, comprese le linee Atm.

Nello specifico il biglietto classico passerà da 2 euro a 2,20. Il carnet costerà 1,50 in più, il biglietto di 72 ore costerà 1 euro in più, e ci saranno 60 centesimi di rincaro per il giornaliero. Così da lunedì, il biglietto ordinario Atm Mi1 - Mi3, valido per viaggiare a Milano e in tutti i comuni compresi nella zona tariffaria Mi3, passerà da 2 a 2,20 euro, il carnet dieci corse da 18 euro a 19,50 euro, il giornaliero da 7 a 7,60 euro e il biglietto valido per tre giorni da 12 a 13 euro. Non subiranno alcuna variazione, invece, i prezzi degli abbonamenti urbani mensile e annuale. Rimarrà quindi a 39 euro quello ordinario mensile e a 330 euro quello ordinario annuale.

