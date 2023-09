Atm, i biglietti non aumenteranno ma la Regione ha votato per il rialzo

Un passo ulteriore verso il 'no' all'aumento del biglietto Atm. L'agenzia di bacino per il trasporto pubblico locale si è riunita e, al voto, ha prevalso la linea contraria. La decisione va presa alla luce dell'adeguamento Istat previsto dalla legge regionale e deliberato poche settimane fa proprio dalla Regione Lombardia, che tra l'altro (per quanto le compete) ha già deliberato l'aumento conseguente dei biglietti Trenord e partecipa all'assemblea di bacino.

E proprio alla riunione, il rappresentante della Regione ha votato a favore dell'aumento del biglietto Atm. Lo riferisce Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano, ribadendo che il Comune ha invece votato contro, così come il rappresentante di Città metropolitana di Milano. Il risultato è che l'85% dei voti è stato contrario. Se realmente non aumenterà il biglietto, però, gli enti dovranno farsi carico di risarcire il gestore della linea del mancato maggior introito. Si parla di 8 milioni e 759mila euro che dovranno essere 'sborsati' dal Comune di Milano, oltre a una quota minima (218mila euro) a carico di Città metropolitana. Astenuti invece il Comune di Monza e la Provincia di Monza-Brianza.

Aumento biglietti, ancora qualche giorno

Poste le quote a carico del Comune di Milano e della sua Città metropolitana, che abbiamo detto, va ancora chiarito chi metterebbe gli ulteriori 1,6 milioni di euro che mancano per coprire il mancato introito totale. Per questo, l'agenzia si è presa alcuni giorni di tempo per approfondimenti giuridici, poi prenderà la sua decisione definitiva. "Finalmente oggi sono chiare le posizioni dei componenti dell'assemblea", ha commentato Censi.

Per la stessa ragione (l'adeguamento Istat), il 9 gennaio 2023 il biglietto ordinario di Atm era aumentato da 2 euro a 2,20 euro, con validità di 90 minuti e viaggi illimitati (entro il termine di validità) non solo sui mezzi di superficie ma anche in metropolitana. All'epoca il Comune di Milano (con la stessa assessora Censi) aveva spiegato che Palazzo Marino non avrebbe voluto aumentare il biglietto, ma non avrebbe potuto ripianare il mancato introito in assenza di contributi regionali e governativi.