Trenitalia ha venduto già 500 biglietti per il Frecciarossa Milano-Parigi

Partirà sabato 18 dicembre il primo Frecciarossa che collegherà Milano a Parigi e nel frattempo Trenitalia ha già venduto 500 biglietti. "Abbiamo venduto oltre 500 biglietti in poche ore solo per i quattro viaggi del 18 dicembre", ha detto Luigi Corradi, Ad e Dg di Trenitalia, durante il convegno Asstra 'Next Generation Mobility' nella giornata di martedì 14 dicembre.

Ma le novità casa Trenitalia non sono finite: "Stiamo riprendendo ad andare sotto le tre ore tra Roma e Milano con alta velocità, andando a 300 all'ora - ha aggiunto Corradi -. Sui treni regionali investiremo molto l'anno prossimo con 100 nuovi treni. La sostenibilità è nel nostro Dna, siamo elettrici e consumeremo meno con nuovi treni".

Il Frecciarossa tra Milano e Parigi: tutto quello che c'è da sapere

Da sabato 18 dicembre ogni giorno dalla Stazione Centrale di Milano partiranno due Frecciarossa che raggiungeranno la Gare de Lyon di Parigi. I treni ad alta velocità passano per Torino, Modane, Chambéry e Lyon Part-Dieu; il tragitto dura mediamente tra le 6 e le 7 ore.

Nei prossimi mesi, comunque, i Frecciarossa tra Milano e Parigi diventeranno tre al giorno. Nel complesso, infatti, sono cinque i Frecciarossa 1000 autorizzati a circolare nel Paese: Trenitalia è la prima società straniera ad aver ricevuto l'ok per poter operare nel mercato francese nell'ambito dell'alta velocità (al momento prerogativa dalla Società nazionale delle ferrovie, la Sncf).