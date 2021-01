Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di prima categoria, l'elenco completo

Lotteria Italia: l'estrazione dei biglietti vincenti 2020 2021 ha visto rinnovare il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, durante la puntata de "I soliti ignoti".

La Befana, dea bendata per una sera, ha baciato Pesaro, dove è stato venduto il primo premio da 5 milioni di euro. Per la prima volta dal 2006 tra i primi cinque premi non c'è stata una grande città. A comunicare tutti i biglietti vincenti è stata l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A Milano sono stati assegnati 9 premi di terza categoria: quattro nel capoluogo e altri cinque tra Lainate, San Zenone al Lambro, Gorgonzola, Assago e Nerviano.

I biglietti vincenti di prima categoria

I premi di prima categoria della Lotteria Italia 2020 2021 sono stati cinque. Ecco serie e numero dei biglietti fortunati, con il relativo premio:

E 409084 PESARO PU 5 milioni di euro

G 162904 PRIZZI PA 2 milioni di euro

A 066635 GALLICANO NEL LAZIO RM 1 milione di euro

D 114310 ALTAVILLA IRPINA AV 500mila euro

A 211417 CAVARZERE VE 250mila euro

Premi per 12,5 milioni di euro

Nell'edizione 2020 della Lotteria Italia sono stati assegnati 130 premi per un totale di 12,5 milioni di euro, stando ai calcoli forniti dall'agenzia di settore Agimeg.

Cinque sono stati prima fascia: il primo premio da 5 milioni di euro, uno da 2 milioni, uno da 1 milione, uno da mezzo milione e uno da 250 mila euro. Venticinque sono stati premi da 50 mila euro l'uno, di seconda categoria, e 100 premi da 25 mila euro ciascuno, di terza categoria.

Lo scorsa edizione invece i premi furono in totale 205 ed assegnarono complessivamente 16,1 milioni di euro.

Come incassare la vincita

Il biglietti vincenti devono essere presentati integri ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” in viale del Campo Boario, 56/D, 00153 Roma.

Il biglietto può anche essere spedito all'Ufficio, a mezzo di raccomandata, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Milano tra le città con più biglietti venduti

Roma - secondo quanto segnalato da Agipro - è rimasta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2020, in calo però del 34,5% rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è rimasta stabile al secondo posto con circa 319mila tagliandi, -41,4%, e Napoli è ancora terza con 202mila biglietti, in calo del 33,6%.

A livello regionale a comandare è stato il Lazio con 837.380 tagliandi - circa il 18% del dato nazionale di 4,6 milioni - anche se, rispetto all’anno scorso, si è registrato un calo del 36,8%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si è attestata a quota 763mila, -33,4%, confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno. L’Emilia-Romagna, con 390mila tagliandi staccati, si è piazzata sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si è fermata a 387mila.