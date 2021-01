Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di seconda categoria, l'elenco completo

Lotteria Italia: l'estrazione dei biglietti vincenti 2020 2021 ha visto rinnovare il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, durante la puntata de "I soliti ignoti".

La Befana, dea bendata per una sera, ha baciato Pesaro, dove è stato venduto il primo premio da 5 milioni di euro. Per la prima volta dal 2006 tra i primi cinque premi non c'è stata una grande città. Milano è rimasta fuori anche dai premi di seconda categoria. A comunicare tutti i biglietti vincenti è stata l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A Milano sono stati assegnati 9 premi di terza categoria: quattro nel capoluogo e altri cinque tra Lainate, San Zenone al Lambro, Gorgonzola, Assago e Nerviano.

I biglietti vincenti di seconda categoria

I premi di seconda categoria della Lotteria Italia 2020 2021 sono stati venticinque. Ecco serie e numero dei biglietti fortunati, che valgono 50mila euro:

L 361795 CAMMARATA AG 50.000,00

F 031174 ROMA RM 50.000,00

C 145481 TERAMO TE 50.000,00

L 488089 ROMA RM 50.000,00

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 50.000,00

F 342799 ROMA RM 50.000,00

M 228397 ROMA RM 50.000,00

F 399795 GENOVA GE 50.000,00

L 297508 OMEGNA VB 50.000,00

F 496538 MESSINA ME 50.000,00

B 275673 PORTICI NA 50.000,00

G 239632 CATANIA CT 50.000,00

L 433512 BOLOGNA BO 50.000,00

A 108977 SAN VENDEMIANO TV 50.000,00

F 145395 ALES OR 50.000,00

C 378784 CASORIA NA 50.000,00

L 421708 ROMA RM 50.000,00

E 204241 PAVIA PV 50.000,00

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI 50.000,00

L 252078 TORINO TO 50.000,00

L 353476 REGGIO EMILIA RE 50.000,00

L 295715 BISACCIA AV 50.000,00

M 119165 MORRO D'ORO TE 50.000,00

A 439501 CUNEO CN 50.000,00

D 185616 TORINO TO 50.000,00

Premi per 12,5 milioni di euro

Nell'edizione 2020 della Lotteria Italia sono stati assegnati 130 premi per un totale di 12,5 milioni di euro, stando ai calcoli forniti dall'agenzia di settore Agimeg.

Cinque sono stati prima fascia: il primo premio da 5 milioni di euro, uno da 2 milioni, uno da 1 milione, uno da mezzo milione e uno da 250 mila euro. Venticinque sono stati premi da 50 mila euro l'uno, di seconda categoria, e 100 premi da 25 mila euro ciascuno, di terza categoria.

Lo scorsa edizione invece i premi furono in totale 205 ed assegnarono complessivamente 16,1 milioni di euro.

Come incassare la vincita

Il biglietti vincenti devono essere presentati integri ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” in viale del Campo Boario, 56/D, 00153 Roma.

Il biglietto può anche essere spedito all'Ufficio, a mezzo di raccomandata, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bollettino ufficiale dell'estrazione.