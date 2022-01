Lotteria Italia 2021 2022, i biglietti vincenti di prima categoria: l'elenco

Lotteria Italia: con l'estrazione dei biglietti vincenti 2021 2022 si rinnova il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, durante la puntata de "I soliti ignoti - Il ritorno". Tanti i premi in palio: uno di prima categoria da 5 milioni di euro, altri quattro di prima categoria ed altri premi di seconda e terza categoria.

Il biglietto costava 5 euro - quest'anno c'erano 12 differenti grafiche per l'iniziativa "disegniamo la fortuna" dedicata agli enti del terzo settore - e Lotteria Italia 2021 dall’11 ottobre al 10 dicembre ha già distribuito 61 premi giornalieri da 10mila euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 ha assegnato 5 premi del valore di 20mila euro, sempre durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria.

L'anno scorso, con l'estrazione dell'Epifania, nella città metropolitana di Milano erano stati assegnati 9 premi di terza categoria, da 25mila euro: quattro nel capoluogo e altri cinque tra Lainate, San Zenone al Lambro, Gorgonzola, Assago e Nerviano.

Record di vendita in Lombarda

Quella del 2021 2022 è stata una edizione da record per Lotteria Italia con oltre 6 milioni di tagliandi venduti, contro i poco più di 4 e mezzo dello scorso anno, con una crescita del +37,7%.. Milano è risultata la seconda città d'Italia dopo Roma come vendita biglietti: ne sono stati staccati circa 400mila.

Attorno a 1 milione quelli venduti in Lombardia: è il 15% d'Italia ed è la prima regione, ha il record di questa edizione della Lotteria Italia. In generale, la vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie ha fatto segnare un +27,5%. Nel dettaglio, stando ai calcoli fatti da Agimeg a fine dicembre, i biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +23,9% rispetto ai 2,6 milioni del 2020, mentre i tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del +47,3%, da 638.780 a 940.820.

Valore sempre più in crescita anche per i distributori locali, +49,7%, mentre la voce "altri distributori" ha viaggiato con il +90,8% di vendita.

Come incassare la vincita

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato, o fatto pervenire a rischio del possessore, a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta;

qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

In caso di biglietto acquistato online:

La richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta, presentando la seguente documentazione:

stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco);

documento d'identità del titolare del conto gioco;

codice fiscale del titolare del conto gioco;

codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita. Il vincitore potrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

I premi, spiega il sito di Lotteria Italia, "dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2021". Il pagamento avviene "entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita", mentre "per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2022, gli stessi saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell'agenzia delle dogane e dei monopoli".