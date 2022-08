Atm: i pagamenti digitali superano quelli in contanti

Le transazioni digitali per pagare biglietti e abbonamenti Atm hanno superato quelle con i contanti. Lo rende noto la stessa azienda del trasporto locale milanese, segnalando che oggi la 'moneta digitale' vale il 60 per cento dei ricavi, ma l'obiettivo è arrivare all'80 per cento.

Merito anche dell'aumento di possibilità nel pagare digitalmente. I tornelli delle metropolitane sono ormai dotati di lettore di carte di credito, l'applicazione per smartphone consente di comprare biglietti e, naturalmente, è ancora vivo e vegeto il 'vecchio' sistema dei biglietti via sms, con credito scalato da quello della sim card, il primo sistema introdotto in tal senso.

Secondo i dati di Atm, in particolare, a partire dal 2018 in metropolitana sono stati effettuati 36 milioni di pagamenti ai tornelli con il sistema contactless, in forte crescita nel 2022. La possibilità verrà estesa in futuro ai mezzi di superficie: oggi è possibile solo sui bus delle linee 56, 70 e 73. Il ricavo per il pagamento di biglietti e abbonamenti via applicazione ammonta a 11 milioni di euro.

La stampante Tessy

Intanto, Atm ha attivato dieci nuove stampanti self service (chiamate 'Tessy') per stampare in proprio la tessera Atm acquistata online, un modo aggiuntivo per favorire la fidelizzazione degli utenti attraverso la tessera e l'abbonamento. Le stamanti sono state posizionate presso stazioni "straategiche" della metropolitana: Loreto, Cadorna, Centrale, Famagosta, Cologno Nord, Gessate, Molino Dorino, Bisceglie, Sesto Fs e San Donato.