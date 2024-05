Arriva il nuovo biglietto Atm: cosa cambia (e quando scadono i vecchi)

Addio biglietto di carta. Da martedì 7 maggio a Milano arriva "RicaricaMi", il nuovo biglietto elettronico per viaggiare su metropolitane, autobus e tram di Atm. "RicaricaMi si compra e si ricarica alle casse automatiche o alle rivendite", si legge sul sito della società che gestisce il trasporto pubblico meneghino.

La tessera - che non ha nome né foto - non si inserisce nelle fessure per i vecchi biglietti, ma basta avvicinarla ai nuovi lettori della metropolitana e a bordo di tram, bus e filobus. Sulla stessa tessera si possono ricaricare fino a 30 biglietti ordinari - purché abbiano la stessa tariffa -, fino a 5 carnet Mi1-Mi3 o un biglietto giornaliero e trigiornaliero.

"RicaricaMi" è gratuita e si può prendere alle casse automatiche, alle edicole in metropolitane e nelle rivendite. "Il biglietto RicaricaMi è accettato sulle linee degli altri operatori di trasporto nel territorio del sistema tariffario integrato, Trenord compresa", ha chiarito Atm. Ai controllori di Atm basterà poggiare la tessera sul proprio palmare per verificare la validità del biglietto.

I vecchi ticket cartacei usa e getta - ha annunciato l'azienda di Foro Bonaparte - si potranno usare fino al 30 novembre. Da lì Atm inizierà poi i lavori per eliminare le fessure per i ticket nei tornelli, che non serviranno più.