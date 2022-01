Torna la proposta del biglietto breve di Atm per chi fa poche fermate

Torna alla carica sul biglietto breve di Atm il consigliere comunale Carlo Monguzzi, ora capogruppo di Europa Verde, nonché storico esponente della sinistra e degli ecologisti a Milano. "Anni fa - scrive sulla sua pagina Facebook - proponemmo il biglietto breve sui mezzi pubblici: chi fa tre o quattro fermate e non ritiene utile fare l'abbonamento, non è giusto che paghi due euro. Molti preferiscono usare l'auto o prendere i mezzi senza pagare".

"Ci fu promesso solennemente e scritto nei documenti, ma come al solito nulla è stato fatto. Torniamo alla carica", conclude Monguzzi che, nella scorsa consiliatura, da consigliere del Partito democratico, nel 2019 aveva proposto un emendamento per l'introduzione del biglietto breve, a tariffa ridotta, per chi compie brevi tragitti con i mezzi pubblici.

Bloccato dalla pandemia rimandato a data da destinarsi

L'emendamento era stato approvato dall'aula di Palazzo Marino durante il dibattito sulle agevolazioni tariffarie, in vista dell'entrata in vigore del biglietto a due euro di lì a poco. All'epoca era stato pensato come tessera a scalare, che avrebbe consentito di pagare meno del biglietto ordinario per tre o quattro fermate di metropolitana o mezzi di superficie. Avrebbe dovuto essere attivato a partire dal 2020 ma la pandemia covid ha bloccato tutto.

Rimandato a data da destinarsi

Nel mese di aprile del 2021, l'allora assessore alla mobilità Marco Granelli aveva scelto di non inserirlo nel bilancio di previsione, spiegando che il quadro generale del trasporto pubblico era, in quel momento, "di difficoltà", intendendo probabilmente difficoltà per le casse di Atm.

Rinviato dunque a data da destinarsi scatenando già allora l'ira di Monguzzi, che aveva parlato di "distanza siderale tra promesse e fatti", rimarcando in particolare l'incoerenza tra il desiderio della città "a quindici minuti" e la rinuncia a introdurre il biglietto breve. Un'altra richiesta del consiglio comunale, nella stessa seduta, era stata quella dell'abbonamento pluriennale, con un costo annuo inferiore a quello annuale. Anche questa non (ancora?) attuata.