Il cinema Anteo di Milano lancia il biglietto sospeso

Come per il caffè, chi vuole potrà offrirlo a uno sconosciuto che ne ha bisogno

Esattamente come per il caffè (e il panettone ormai già un appuntamento tradizionale), a Milano arriva anche il biglietto per il cinema sospeso. Succede grazie all'iniziativa dell'Anteo (tra le prime sale a riaprire in città) che per la Festa dei lavoratori - e il suo 42° compleanno - ha lanciato l'idea di offrire film a chi non è in grado di affrontare i costi, grazie alla generosità di tutti gli spettatori che decidono di fare una donazione.

Da sabato 1° maggio, quindi, chiunque lo voglia potrà offrire un biglietto per una proiezione all'Anteo a una persona sconosciuta, al prezzo ridotto di 4,50 euro. Il biglietto sospeso è attivo in tutte le sale milanesi del cinema: Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo. Mentre nei prossimi giorni verrà esteso anche alle sedi di Cremona, Monza e Treviglio.

Aderire all'iniziativa, per regalare un momento di cultura a chi non può permetterselo, è molto facile: basta acquistare un biglietto sospeso al prezzo di 4,50 euro, importo che poi verrà conservato dal personale in cassa finché a richiederlo non sarà un altro spettatore bisognoso. Il ticket potrà essere utilizzato per qualsiasi spettacolo della programmazione prevista (salvo gli eventi speciali).