Un biglietto sospeso per il concerto di Natale

Dopo il panettone, il cinema e il tacco, a Milano arriva anche il biglietto sospeso per il tradizionale concerto di Natale. A proporlo la Società del Quartetto di Milano in occasione dello spettacolo che si terrà martedì 14 dicembre, alle 20.30 in Sala Verdi.

In totale saranno 200 i biglietti destinati agli assistiti di quattro importanti realtà benefiche che operano nella città di Milano, Opera Cardinal Ferrari, Caritas Ambrosiana, Opera San Francesco per i Poveri e Casa Jannacci.

"Un piccolo gesto di attenzione - scrivono gli organizzatori - ma una grande novità per la Società del Quartetto che regalerà ai beneficiari del biglietto sospeso l’emozione di assistere a una serata d’eccezione con il Coro di Voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala diretto dal maestro Bruno Casoni. Insieme a loro Marco De Gaspari al pianoforte, Diletta Sereno all’arpa e Michele Nani come voce recitante".



Il biglietto sospeso avrà un costo di 20 euro e potrà essere acquistato online sul nostro sito o presso i nostri uffici, in via Durini 24, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.30. Sarà la Società del Quartetto a consegnare i biglietti sospesi direttamente alle istituzioni coinvolte.