Il biglietto integrato per viaggiare in treno e navigare sull'Adda

Trenord ha lanciato il biglietto integrato per il treno e la navigazione sul fiume Adda. L'idea è quella di portare i turisti nel Parco Adda Sud, partendo da qualunque stazione ferroviaria lombarda. L'offerta consiste nel biglietto combinato andata e ritorno da tutta la Lombardia a Pizzighettone o Ponte d'Adda e, da lì, la possibilità di navigare per un'ora, per ammirare il paesaggio fluviale.

L'offerta, denominata 'gite in treno', è valida il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Il battello sull'Adda parte alle 17 di sabato oppure alle 11.30, 14.30, 15.45 e 17 nei giorni festivi. Il biglietto integrato si può acquistare solo sul sito di Trenord o sull'app e costa 18 euro. Occorre indicare la data del viaggio e prenotare al numero 348.8661685 il posto sul battello. Al numero risponde il Consorzio 'Navigare l'Adda'.