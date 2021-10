A Milano è 'bike strike': in centro il raduno delle bici per il cima

In città è bike strike, sciopero delle bici. Venerdì 22 ottobre in occasione del Day of climate action, la giornata dedicata alle azioni per contrastare il surriscaldamento globale, a Milano Fridays for future ha organizzato una mobilitazione in centro.

Anche in vista della Cop26 di Glasgow (la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che nel 2021 si terrà in Scozia) e del G20 di Roma, gli organizzatori hanno indetto uno sciopero delle bici, con raduno alle 14.30 di venerdì in largo Cairoli, rigorosamente, appunto, con le proprie biciclette.

L'iniziativa proseguirà poi alle 16.30 con un flash mob e, infine, si terrà un aperitivo con musica dal vivo a cura di Brodosparty.