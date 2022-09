C'è un codice per utilizzare gratis le bici del Bikemi di Milano

In occasione della settimana europea della mobilità, in calendario dallo scorso venerdì sino a giovedì 22 settembre, per tutti coloro che non usufruiscono del servizio di Bikemi, sono a disposizione illimitati abbonamenti settimanali a canone gratuito. Per usufruirne basta inserire il codice EMW22, dopo aver scaricato l’app di Bikemi.

Inoltre per un mese per tutti gli abbonati avranno a disposizione 90 minuti di utilizzo gratuito per le bici meccaniche e dal 22 settembre al 22 ottobre l’utilizzo free delle bike gialle sarà prolungato da 30 a 90 minuti. Sono le iniziative che Atm, l'azienda di trasporto pubblico e Clear Channel Italia, gestore del servizio di bike sharing hanno messo in campo in città per favorire e incentivare l'uso della bicicletta.

"Atm da sempre è promotore di mobilità sostenibile ed integrata e l’introduzione dal 2008 di Bikemi ne rappresenta un primo importante esempio di sinergia con il trasporto pubblico. – commenta Paolo Marchetti, Commercial Strategy and Sustainability Director di ATM - Il nostro obiettivo è quello di offrire ai cittadini una scelta sempre più ampia per garantire spostamenti facili, veloci e comodi. Inoltre, le biciclette in condivisione, rappresentano una concreta soluzione volta alla riduzione della congestione del traffico e alla riduzione delle emissioni".

I numeri del Bikemi

Gli abbonamenti giornalieri del Bikemi sono 27mila, 6mila settimanali e 21mila annuali attivati finora nel 2022 per oltre 13.500 chilometri giornalieri percorsi e 2,8 tonnellate di CO2 non emesse in media al giorno. Secondo gli ultimi dati disponibili Bikemi ha registrato in giugno 283.743 prelievi di bici, in luglio 228.032, per un totale di oltre 1.770.000 utilizzi e oltre 3.425.000 km registrati da gennaio a inizio settembre corrispondenti a un equivalente di 694 tonnellate di emissioni di CO2 complessive in meno