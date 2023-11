Prelievi dopo mezzanotte e stazioni fuori dal centro: così cambia il Bikemi

Aumentare le stazioni del Bikemi nelle aree meno centrali di Milano, ma anche estendere il servizio oltre la mezzanotte. È quello che chiedeva l'ordine del giorno presentato dalla consigliera dei Verdi Francesca Cucchiara e approvata dal parlamentino di Milano nella seduta di giovedì 23 novembre. 30 i voti a favore tra maggioranza e opposizione. Nessun voto contrario, due gli astenuti.

"Bikemi è un servizio che funziona bene ed è molto richiesto – ha spiegato Cucchiara – ci sono però due problemi: è un sistema di trasporto che funziona solo fino a mezzanotte. Chiediamo di eliminare questo limite di orario e chiediamo di estendere il servizio anche in zona più periferiche dove ora manca, come ad esempio Affori, Chiesa rossa e Gallaratese".

Favorevole all’odg il consigliere della Lista Sal Marco Mazzei: "Siamo favorevoli ma auspico che da qui nasca un sistema più ampio per coprire più zone della città". Per Mazzei "in futuro dobbiamo uscire dalla logica delle stazioni fisse per le bici e orientarci su sistemi misti, risolvendo il problema delle stazioni che si svuotano facilmente e di quelle che si riempiono altrettanto facilmente". "Questo odg è condivisibile e da votare" ha detto il consigliere del gruppo misto Enrico Fedrighini, che poi ha fornito qualche dato di Amat.

"Dal lunedì al venerdì la media di utilizzo del bike sharing si riduce drasticamente: -7.27% di prelievi di biciclette – ha spiegato Fedrighini – Dato che si capovolge sabato e domenica: con +14% di prelievi il sabato e il +9% la domenica. È necessario puntare sulla riduzione del traffico privato per rendere il bike sharing utilizzato anche in settimana".

Favorevole all’odg anche l’opposizione. "È follia che le stazioni del bike sharing si limitino ad alcune area della nostra città richiesta – ha detto il consigliere della Lega Samuele Piscina –. Sono particolarmente favorevole alla richiesta, anche se mi viene da sorridere perché l’avevamo chiesta anche noi, ma era stato bocciata".