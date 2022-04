Il comune di Milano chiede al governo fondi straordinari

Insistere col governo per avere, nel 2022, almeno una parte dei trasferimenti finanziari goduti nei due anni precedenti. E' una delle richieste contenute in un ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Milano lunedì 11 aprile, e approvato con 30 favorevoli, 10 astenuti e nessun contrario, dopo che il sindaco Beppe Sala aveva spiegato che mancano 200 milioni di euro per chiudere il bilancio.

I trasferimenti straordinari erano stati di 478 milioni nel 2020 e 467 milioni nel 2021, mentre per il 2022 queste voci sono al momento azzerate. Sala, durissimo, aveva detto di "non potere avere fiducia in un governo che non ascolta Milano su questa evidenza". Il bilancio va chiuso il 31 maggio.

Senza trasferimenti straordinari, secondo Sala, occorrerebbe agire su "ingenti tagli in un momento di tensione sociale". L'ordine del giorno approvato a Palazzo Marino prevede anche la richiesta al ministero delle finanze di utilizzare tutto l'avanzo del 2021 per coprire le spese correnti di quest'anno e di rivedere tutta la questione dei trasferimenti "attraverso una ristrutturazione del debito degli enti locali".

Le opposizioni si sono astenute. "Pensiamo che, se mancano i fondi, è colpa della poca lungimiranza della giunta”, ha detto Alessandro Verri, capogruppo della Lega: “Noi lavoreremo per far sì che i cittadini milanesi non paghino gli errori fatti nelle economie del nostro comune”. E, per Marco Bestetti di Forza Italia, "Milano ha tutti gli strumenti per fare da sé, manca uno stimolo ad efficientare la spesa e a tracciare una nuova strada con lo stato centrale".

La seduta coi parlamentari

La seduta si è svolta alla presenza di vari parlamentari milanesi. L'idea di invitarli è stata del consigliere di Fdi Truppo e accolta con favore da tutti i gruppi consiliari. Si trattava di una seduta dedicata proprio al bilancio preventivo del comune e, data la situazione finanziaria, i consiglieri volevano che i parlamentari ascoltassero 'dal vivo' il dibattito. Presenti per la Lega Laura Ravetto e igor Iezzi, per il Pd Simna Malpezzi, Eugenio Comincini, Barbara Pollastrini,Pierfrancesco Majorino e Franco Mirabelli, per Fratelli d’Italia Ignazio La Russa e Daniela Santanché, per Forza Italia Graziano Musella e per Noi con l'Italia Maurizio Lupi.