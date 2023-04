Bimba libica con grave malformazione torna a camminare al Galeazzi di Milano

A tre anni ha potuto camminare per la prima volta. Una bambina libica affetta da una grave malformazione è riuscita a muovere i suoi primi passi grazie a un intervento chirurgico all'ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

Il caso

La piccola è arrivata in città per ricevere le cure necessarie. Nel suo Paese i medici avevano stabilito che la gamba affetta da malformazione avrebbe dovuto essere amputata. Il suo destino è cambiato grazie a Giuseppe Peretti, responsabile dell’équipe universitaria di ortopedia rigenerativa e ricostruttiva e a Fabio Verdoni, responsabile dell’Uo di Ortopedia pediatrica, che l’hanno sottoposta a un intervento estremamente complesso permettendole di camminare.

La bambina - spiegano dall'ospedale - era nata con l’agenesia della tibia, ossia con la mancanza totale dell’osso tibiale che, durante la gestazione, non si era formato. Era quindi presente solo il perone, con dimensioni ridotte rispetto al normale e posizionato posteriormente al femore. Per questi motivi non aveva la funzionalità dell’anca e soprattutto del ginocchio, che rimaneva rigido in posizione flessa. Inoltre soffriva, dalla nascita, anche di una forma molto grave di piede torto: la pianta del piede era ruotata di oltre 150 gradi e pertanto orientata verso l’alto. Tutte queste malformazioni concomitanti non permettevano alla bambina di stare in piedi, né tanto meno di camminare. La piccola si limitava a saltellare su una gamba sola appoggiata a un sostegno o a gattonare.

I due interventi al Galeazzi

Davanti al triste verdetto dei medici libici, i genitori della bimba hanno cercato aiuto all'estero. Mussa Tablaki, del consolato libico in Italia, ha contattato Peretti che insieme a Verdoni ha studiato approfonditamente il caso, coinvolgendo anche chirurgo plastico e chirurgo vascolare, per verificare la fattibilità dell’intervento. Grazie all'operazione sono stati ottenuti ottimi risultati. "La correzione delle deformità è stata sorprendente, la risposta al trattamento è stata ottimale - spiega Peretto -. Con questo primo intervento abbiamo quindi ottenuto un ginocchio esteso, un piede ruotato quasi completamente, ma permaneva il problema legato al perone, posizionato dietro il femore. Si rendeva quindi necessario un secondo intervento per riportare il perone nella sede più funzionale”. Cosa avvenuta durante la seconda seduta chirurgica.



Grazie a questi due interventi ora la bimba può beneficiare di un arto non biologicamente efficiente, poiché l’articolazione è compromessa, ma che le permette di mantenersi in posizione eretta, grazie anche al supporto di uno speciale tutore con un rialzo interno che correggere la dismetria tra le due gambe, poiché l’arto malformato è più corto di 10 centimetri. Il percorso della piccola non è ancora finito, dimessa qualche giorno fa dall’ospedale, ora è in Libia e tornerà al Galeazzi per i controlli tra quattro mesi. Nel frattempo non verrà interrotto il contatto con i medici che seguiranno i progressi della piccola grazie alle possibilità offerte dalla telemedicina.