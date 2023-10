Bimbo nasce in aereo tra Dubai e Malpensa

Lieto evento a bordo di un aereo, nella serata di sabato 30 settembre. Unna donna ha partorito un bambino di circa 3 chili mentre era in volo da Dubai all'aeroporto di Milano Malpensa. Dall'ospedale varesino è partita una culla mobile che ha accolto il neonato e la mamma direttamente sulla pista d'atterraggio.

Si tratta di una postazione mobile di terapia intensiva neonatale, per l'assistenza post-parto necessaria. Secondo quanto riferito, i genitori sono asiatici con parenti che vivono nel nord Italia, e sia la mamma sia il piccolo stanno bene. Non è la prima volta che accade, anche se si tratta di situazioni che potrebbero non essere gestite al meglio durante un volo, tanto che le compagnie aeree tendono a fissare regole che tra l'altro vietano l'imbardo oltre l'ottavo mese di gravidanza.