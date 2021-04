Il bimbo che nasce sui sedili posteriori di un taxi la notte di Pasquetta a Milano

Tanta fretta di venire al mondo. E nessuna voglia di aspettare l'arrivo in ospedale. Tanto da venire alla luce lì, sui sedili di un'auto bianca. Notte indimenticabile quella di Pasquetta per un tassista di Milano, che ha visto nascere - letteralmente - un bimbo nella sua macchina.

Verso le 2.30, il guidatore, che appartiene alla cooperativa Taxi blu 4040, ha risposto a una richiesta della centrale operativa per un'auto in zona Ortica. In 4 minuti il conducente, che era poco distante, ha raggiunto l'indirizzo e ha visto arrivare una donna incinta accompagnata da suo marito. I due sono saliti in auto e hanno chiesto di essere portati alla clinica Macedonio Melloni. Dopo qualche istante, però, la signora ha iniziato a stare male ed è entrata in travaglio. A quel punto, l'autista ha cercato di tranquillizzare la coppia e ha detto ai neo genitori che erano quasi arrivati a destinazione per provare a calmarli.

Una volta giunti in clinica, accanto al taxi sono subito arrivati medici e infermieri dell'ospedale. Una dottoressa è salita a bordo della macchina, una Fiat Tipo, e mentre il tassista imboccava il passo carraio è avvenuto il "miracolo". Proprio in quell'istante, mentre la mamma era distesa sui sedili posteriori dell'auto e la vettura procedeva lentamente, il piccolo è venuto al mondo, circa alle 2.40.

Mamma e bimbo sono poi stati accompagnati all'interno del pronto soccorso e sottoposti a tutte le visite del caso: entrambi sono in perfetta forma. Lunedì mattina, il tassista è passato dalla Melloni per sincerarsi che il piccolo e la donna stessero bene, dopo una notte di Pasquetta che difficilmente dimenticherà.