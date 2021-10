Milano, (alcuni) vecchi binari del tram verranno cambiati

Proseguono i lavori per migliorare la rete tranviaria ATM, attraverso il rinnovo dei binari e la riqualificazione del manto stradale. Sabato 23 ottobre sono iniziati i cantieri nel tratto di via Procaccini tra via Lomazzo e via Messina, e in viale Corsica.

Gli operai saranno al lavoro fino a dicembre con l’obiettivo di migliorare il confort di viaggio e ridurre l’impatto sonoro al passaggio dei mezzi.

Tutti i mezzi deviati

In particolare, per quanto riguarda il cantiere di via Procaccini, saranno deviate le linee 10 e N25, con la previsione di bus sostitutivi, come spiegato sulla pagina del sito di Atm.

In viale Corsica, invece, modificheranno il servizio le linee 27, 45, 73, 175 e N27.