Il Duomo di Milano (e Verga) nell'etichetta della birra "limited edition"

Un'edizione limitata di etichette, dodici dedicate ad altrettante città, e l'hashtag #ItaliaAtuttaBirra: è l'iniziativa di Menabrea, storico marchio di birra italiano e più antico birrificio attivo in Italia, dedicato alla bellezza delle nostre città. Le etichette "local" saranno appplicate alla classica Lager. Riporteranno immagini iconiche delle diverse città prescelte con frasi celebri di poeti, scrittori o personaggi famosi.

Per Milano è stato scelto, naturalmente, il Duomo, visto in grandangolo da dietro il monumento a Vittorio Emanuele, con una frase di Giovanni Verga: «Sì, Milano è proprio bella, amico mio», tratta dalla Lettera a Luigi Capuana del 1873. In quel brano, lo scrittore catanese, da poco giunto a Milano, descriveva all'amico la «febbre di fare» che permeava il capoluogo lombardo:

Sì, Milano è proprio bella, amico mio, e credimi che qualche volta c'è proprio bisogno di una tenace volontà per resistere alle sue seduzioni, e restare al lavoro. Ma queste seduzioni sono fomite, eccitamento continuo al lavoro, sono l'aria respirabile perché viva la mente; ed il cuore, lungi dal farci torto non serve spesso che a rinvigorirla. Provasi davvero la febbre di fare; in mezzo a cotesta folla briosa, seducente, bella, che ti si aggira attorno, provi il bisogno d'isolarti, assai meglio di come se tu fossi in una solitaria campagna. E la solitudine ti è popolata da tutte le larve affascinanti che ti hanno sorriso per le vie e che son diventate patrimonio della tua mente.