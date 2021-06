Un blackout ha lasciato al buio parte della zona Bicocca

Ancora un blackout a Milano. Nel pomeriggio di lunedì 28 giugno, intorno alle 17, si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica di Unareti che ha lasciato al buio diversi palazzi in zona Bicocca.

Il guasto è stato risolto intorno alle 17:45 e la corrente elettrica sta gradualmente ritornando in tutte le zone che erano rimaste al buio.

Cosa fare in caso di blackout a Milano

La stessa Unareti, nella propria pagina online, spiega come comportarsi in caso di blackout: "Interruzioni di corrente? Cosa fare se manca la luce? Verifica in tempo reale se sono in corso guasti o blackout sulla rete elettrica di Milano. Accedendo al sito dedicato di Unareti puoi controllare quali sono le tempistiche per la risoluzione e il ripristino della corrente".

"Per verificare se ci sono guasti e interruzioni di energia, basta inserire l’indirizzo e il comune di interesse per conoscere lo stato della rete ed eventuali anomalie avvenute nelle ultime 24 ore. In ogni caso - spiegano da Unareti - puoi sempre contattare il numero verde 800 933 301, il Pronto Intervento elettricità di Unareti, al servizio dei cittadini 24 ore su 24 per segnalare un guasto o per maggiori informazioni".