Blackout in centro, si blocca anche il consiglio comunale

Anche Palazzo Marino "vittima" del blackout che si è verificato alla rete elettrica di Milano, in zona centro, nel pomeriggio di lunedì 14 giugno. La mancanza di corrente elettrica ha costretto alla sospensione della seduta del consiglio comunale che si svolgeva per circa metà in presenza in aula e, per il resto, con i consiglieri collegati da casa.

Il blackout ha fatto saltare la connessione internet della "casa comunale" e si è quindi deciso di sospendere la seduta. La temperatura particolarmente calda della giornata di lunedì ha fatto sì che venissero accesi molti condizionatori d'aria, così la rete si è sovraccaricata. La zona coinvolta è quella della Galleria Vittorio Emanuele ma il blackout è stato segnalato anche verso piazza Tricolore. Penalizzate le attività commerciali, dai negozi ai ristoranti.

Successivamente Unareti ha spiegato che, intorno alle 15.30, si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, interessando «alcune utenze delle vie del centro storico» come la Galleria, via Borgonuovo, via Marino, via Verdi, via Manzoni e piazza Scala. Unareti ha riparato il guasto dopo averlo individuato.

«Mentre A2A fa 262 milioni di utili all'anno, il suo azionista di maggioranza, cioè il Comune di Milano, si è dimenticato di chiedere investimenti sulla rete elettrica di Milano», il commento di Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia: «Quando fa caldo e vi sono tutti i condizionatori accesi, oppure quando vi sono temporali, salta il funzionamento di cabine elettriche in vari quartieri, lasciando per ore Milano in blackout. Oggi è successo in Via Marino, impedendo lo svolgimento del consiglio comunale».