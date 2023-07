Quanti blackout ci sono a Milano in un mese

Quindici blackout al giorno. A Milano a giugno si sono verificate 462 interruzioni di erogazione di energia elettrica, il 15 per cento in meno rispetto al 2021 ed il 30 in meno rispetto al 2022. Lo ha spiegato Francesco Gerli, amministratore delegato di Unareti, che ha partecipato alla commissione comunale convocata per fare il punto sui disservizi avvenuti in città per il picco di consumi elettrici dovuti alle ondate di calore.

"La rete di distribuzione è concentrata in cavi di media tensione sotterranei con infrastruttura costituita anche da giunti e bobine, oltre 30mila: con i picchi di consumo le interruzioni all'utenza finale sono dovuti, specialmente, ai giunti che si guastano - ha proseguito Gerli -. Le giornate più critiche sono state quelle comprese tra il 20 e il 28 giugno, con molti guasti in lavorazione. Abbiamo messo in campo misure di recupero straordinarie che hanno permesso di ridurne in pochi giorni il numero di guasti, anche con nuovi strumenti di segnalazione delle criticità da parte degli utenti, come sito e chatbot".

"Le squadre impiegate per le riparazioni sono composte, in totale, da 180 tecnici. I dati in miglioramento riflettono gli investimenti messi in campo sulla città: oltre 310 per cento dal 2015, nel 2023 saranno 152 milioni, nel 2022 127 milioni e, di media, destineremo 154 milioni all'anno sino al 2030", ha continuato l'ad di Unareti.

"Abbiamo inaugurato l'anno scorso le nuove cabine di San Cristoforo e Rozzano e entro il 2030 ne attiveremo altre 8 in vari quartieri quali Mugello, Comasina, Caracciolo, Sarca, Mico, Mind, Baggio e Po, anche utilizzando fondi del Pnrr. Un tema di confronto costante con il comune è quello delle autorizzazioni a realizzare le cabine e gli aggiornamenti con l'Urbanistica sono costanti", ha concluso Gerli.